esclusiva Morte Vanacore. La compagna: "Grazie a chi ci ha aiutati e alla Sud della Cavese"

vedi letture

La morte di Antonio Vanacore, tecnico in seconda della Cavese, ha lasciato uno squarcio nel mondo del calcio, che si è ulteriormente sensibilizzato a quella piaga sociale chiamata Covid-19, che ha strappato il mister all'affetto dei suoi cari.

Il mondo pallonaro, infatti, con raccolta fondi e memorial, si è mosso anche per aiutare la famiglia e onorare la memoria di Vanacore.

E, a tre mesi di distanza dal tragico evento, la compagna Adele Delicato, dopo l'accorato appello di aiuto rilasciato ai microfoni TuttoMercatoWeb.com poco prima della scomparsa di Antonio, ha voluto porgere dei ringraziamenti - sempre attraverso il nostro sito - a chi in questi mesi la ha supportata:

"Il periodo che ho vissuto e sto vivendo tuttora è il più difficile della mia vita, ma devo farmi forza e andare avanti, anche per Antonio.

Sono stati mesi bui, ma in questo immenso dolore ho ricevuto l'affetto di tante persone, che mi hanno anche aiutato a realizzare il sogno del mio compagno: come tutti sapete, tramite Davide Perillo, un caro amico di Antonio, e mister Salvatore Campilongo, è stata istituita una raccolta fondi online denominata “IL SOGNO DI ANTONIO” a cui hanno partecipato tantissimi ex compagni di squadra, amici, tifosi, conoscenti di Tony... hanno dato il loro contributo anche tanti calciatori che con lui avevano giocato, dall'Interregionale alla Serie B, persone che non lo sentivano da tempo... a dimostrazione del segno che Tony ha lasciato. A loro si è poi aggiunto il supporto ENORME della Lega Pro, che finalmente ci consentirà di estinguere il mutuo per la casa che Antonio voleva lasciare ai suoi figli, sogno per il quale ha dedicato l’intera carriera.

Qui voglio sottolineare l’impegno del Presidente della Paganese, Raffaele Trapani, che pur non conoscendo direttamente Antonio, ha sensibilizzato immediatamente tutta la Lega Pro circa la raccolta fondi: grazie anche al presidente Francesco Ghirelli, che non si è tirato indietro. Sono rimasta molto colpita dalla loro sensibilità e spero di poterli conoscere presto di persona.

Stiamo chiudendo le pratiche burocratiche del tutto, tramite l'avvocato di famiglia che ringrazio, come ringrazio le persone già citate. Voglio poi ringraziare anche la famiglia Spatola, soprattutto Serena, amica fraterna di Antonio. Lui ha iniziato la sua carriera tra i professionisti proprio con loro a Benevento, insieme a Mister Nello Di Costanzo. Con loro è rimasto un legame indissolubile, che oggi continua anche con me.

Esser riusciti a realizzare tutto ciò vuol dire tenere Antonio ancora in vita.

Un immenso grazie, va poi alla Curva Sud "Catello Mari" di Cava de' Tirreni, gli ultras della Cavese sono stati a dir poco speciali. Hanno organizzato una messa in memoria di Antonio, hanno devoluto il ricavato di una raccolta benefica in suo favore, ma soprattutto mi sono sempre stati vicini, venendomi a trovare anche a casa. Questi non sono atti dovuti, sono atti che arrivano da un lato umano, e sono quei gesti che mi hanno davvero commossa. Loro hanno ringraziato il merito di Antonio, ma sono io dover loro un immenso grazie, perché niente era scontato.

Mi hanno emozionata.

Tutto questo mi fa sentire Antonio ancora più vicino, e questo per me è importantissimo.

Non posso far altro che ripetere una sola parola: GRAZIE, dal profondo del cuore, da parte mia e di tutta la famiglia Vanacore.

Adele".