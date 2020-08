Pres. Perugia: "Spingere forte sulle gambe e continuare a trainare. Lo farò"

Una forte contestazione dopo la retrocessione in C, con dei manichini con la maglia del Perugia appesi a una cavalcavia della città e lo striscione con la scritta "Vi vogliamo così. Ma patron Massimiliano Santopadre non ci sta, e torna a parlare attraverso il profilo Instagram del club:

"Alcuni vedono una società di calcio come una tigre feroce da uccidere, altri come una mucca da mungere, pochissimi la vedono come è in realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto pesante"

‌Franco D'Attoma

Spingere forte sulle gambe e continuare a trainare è l’unica cosa che in questo momento posso fare... e lo farò!

Massimiliano Santopadre".