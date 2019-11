Pres. Pistoiese: "Occorre fermarsi, ci sono cose che vanno oltre lo sport"

© foto di Claudia Marrone

Una domenica particolare quella della Pistoiese, che andata ben oltre la vittoria sulla Juventus U23. Il presidente orange Orazio Ferrari, al termine della gara, ha voluto esprimere un messaggio di solidarietà alla città di Alessandria, che ospitava il match: "Ci uniamo al dolore d questa città per i fatti accaduti nei giorni scorsi, che hanno portato alla morte tre Vigili del Fuoco nell'esercizio della loro opera. Voglio portare l’affetto della città di Pistoia e le nostre più sentite condoglianze a tutti i cittadini, all’amministrazione comunale, al comando dei Vigili del Fuoco e a tutte le istituzioni, per i fatti che sono purtroppo accaduti. Partecipiamo al dolore delle famiglie ed è doveroso tener conto di queste disgrazie che vanno oltre lo sport".

Non solo. Mister Giuseppe Pancaro ha preferito non presentarsi in sala stampa. Le motivazioni sono state spiegate dal vice Vito Tammaro, come ha riportato pistoiasport.com: "Mister Pancaro si scusa per non essere in conferenza stampa ma volevamo dedicare solo questa vittoria al preparatore dei portieri Biato che sta vivendo un momento difficile e oggi parlare di calcio e della partita è sicuramente inopportuno".