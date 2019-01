Fonte: TuttoC.com

Dalle colonne del quotidiano La Nazione il presidente del Pontedera Paolo Boschi traccia un bilancio dell'anno appena concluso: "Dodici mesi esaltanti, Penso che questo sia l'aggettivo più giusto. I meriti vanno divisi tra tutti e in parti uguali, dai soci a quella che sembra l'ultima ruota del carro. Non solo quindi fra coloro che sono più in vista, come i giocatori o l'allenatore, ma tutte le persone che mettono il cuore per far sì che questa società sia parte integrante di una lega professionistica. Sono certo che il 2019 sarà altrettanto eccezionale. Siamo in una posizione di classifica importante per una realtà come la nostra. Siamo vicini a squadra che stanno facendo un campionato eccezionale, quindi vuol dire che anche noi stiamo facendo lo stesso".