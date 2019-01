Pres. Pro Piacenza: "Che si parli di calcio, non di gossip"

© foto di TuttoLegaPro.com

Una situazione in divenire, con alcuni contorni da ridisegnare, è quella che riguarda il Pro Piacenza. Dopo la lettera a firma dei dipendenti rossoneri, i microfoni di TuttoC.com hanno contattato il presidente Maurizio Pannella.

Solo contro tutti: perché andare avanti?

"Non è vero che sono solo contro tutti. E il calcio è bello anche per questo, nonostante comunque veda troppe persone che preferiscono fare gossip sulla mia persona piuttosto che parlare di calcio: è la prima volta che mando in campo la Berretti, le altre gare non le ho giocate, ma non do a nessuno la soddisfazione di buttarmi giù".

Partiamo dal primo punto: potrà scendere in campo la Berretti, ma in quale stadio?

"Giocheremo regolarmente al Garilli, qui le persone parlano ma non sanno come sono andati i fatti. Ho sistemato tutto, ho saldato il debito al Piacenza e sistemato anche la parte economica della società oltre a quella relativa all'organizzazione della gestione delle partite: ho preso in mano la situazione, prima avevo delegato troppo".

Non è poco rispettoso mandare in campo una Berretti con calciatori professionisti che da tempo non riscuotono?

"Su questo hanno ragione i ragazzi, ma io a breve salderò tutto, saranno pagati anche a loro gli stipendi che devono avere fino allo svincolo. Lo sbaglio è stato fatto a monte, gli ingaggi erano troppo alti, ma non per questo io rinuncio al campionato. Non sono né il primo né l'ultimo a mandare in campo una squadra giovanile. Poi da martedì partirò con il mercato".

Quindi cosa si sente di dire a tutti i dipendenti, calciatori e no, del Pro Piacenza?

"I dipendenti sono stati sistemati, e a breve, come detto, lo saranno anche i calciatori. A loro auguro ogni bene, ma domenica scenderò in campo con la miglior squadra possibile: voglio continuare a lavorare".