Pres. Reggiana: "Zamparo? L’errore è stato vederlo andare via, bravo Tosi a riprenderlo"

Nel corso della trasmissione AspettateC, speciale sulla Serie C in ogni venerdì sera su Sportitalia, è intervenuto il presidente della Reggiana Luca Quintavalli: “Siamo sul pezzo, non dimentichiamo che è un percorso iniziato a inizio stagione, siamo partiti senza ambizioni ma concretizzando dei risultati positivi, enfatizzati dal pubblico meraviglioso che ci segue, stiamo sognando davvero. Dopo lo scivolone di Carpi, che ci ha dato una scossa per farci tornare con i piedi per terra, ci siamo ripresi, ma non guardiamo né avanti né dietro, pensiamo solo a proseguire il nostro cammino. Pensiamo al Gubbio, vincere li sarebbe un punto nevralgico per la stagione: la concentrazione e la determinazione sono aumentate”.

Nota poi al mercato: “Zamparo? L’errore è stato vederlo andare via, ma per fortuna Tosi è stato bravo a riprenderlo. Abbiamo dovuto sopperire alla rosa corta, che nasceva così perché inizialmente credevamo di rimanere in Serie D, e la capacità relazionale e tecnica del nostro Ds ha fatto sì che il mercato fosse ottimo e rafforzasse la squadra”.

Conclusione sul campionato: "Essere considerate l'outsider è lo stimolo che ci ha consentito di dare ancora di più, i ragazzi si sono messi in discussione e hanno ottenuto risultati, l'entusiasmo è un valore aggiunto del gruppo, che ha ottenuto anche più di tanti gruppi di caratura maggiore. Lotta per la B? Siamo in mezzo a Vicenza e Carpi, pensiamo a fare quello che dobbiamo. E' per noi un anno speciale, quello del Centenario, e si è accesa un'alchimia con il territorio che stava mancando: festeggiare in un anno così, sarebbe davvero molto gratificante".