Pres Rieti: "Nostro futuro sarà linea giovane. Manteniamo conti in ordine"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Matteo Ferri

Tra gli applausi scroscianti della sala stampa Riccardo Curci, presidente del Rieti, ha spiegato quest'oggi in conferenza stampa che la squadra avrà un futuro grazie ai suoi sacrifici e sottolineando quali saranno le parole d'ordine d'ora in poi: "Non nascondo l'emozione. Gli ultimi 30 giorni sono stati frenetici, duri e difficili, ho vissuto momenti in cui ho avuto alcune paure, ma il sacrificio è stato immenso. Ho lavorato per raggiungere un obiettivo cui tenevo tantissimo. Questa città e questa squadra sono cose cui tengo da sempre. Non potevo non fare questo sacrificio, anche se non è stato facile. Una cosa è certa: quello che ho passato è una cosa che non voglio vivere più. Per questa volta sono riuscito a passare sopra, dal punto di vista della mia salute. Ma non potrò farlo ancora. I conti sono in ordine ed è un bene per tutta la città avere una squadra in Lega Pro. Il nostro futuro sarà basato su una linea giovane e con gente che vuole lottare e darci soddisfazioni. A oggi l'obiettivo primario è mantenere i conti in ordine perché non voglio più rivivere queste situazione. La mia è stata una corsa contro il tempo per riuscire a raggiungere il risultato e ho fatto tutto da solo. Farò tutto da solo? Da oggi sono molto più sereno. Grazie alle persone che hanno lavorato per me. Riccardo Curci ha fatto tanto, forse troppo, ma io a questa squadra tengo tantissimo, la paragono alla mia azienda. A oggi non so dirvi chi sarà l'allenatore, chi lavorerà nel settore giovanile, non perché non voglio dirvelo ma perché ho bisogno di resettare qualche giorno. Ad Angelo Fabiani devo dire grazie per l'aiuto psicologico: nel futuro lo sentirò e chiederò aiuto per farmi dare consiglio. Il mio obiettivo magari è iniziare con Ezio Capuano, ma con una organizzazione diversa".