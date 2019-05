Pres. Sambenedettese conferma: "C’è l’accordo con Paris”

Franco Fedeli, presidente della Sambenedettese, ha parlato di aver raggiunto l’accordo con Paris ai microfoni di TuttoSamb. “Non potevo dire nulla sulla trattativa con Paris perché stavo aspettando una sua risposta concreta. L’accordo c’è e lunedì dobbiamo definire tutto, ma io fino a quando non vedo i soldi non credo più a nulla, anche perché se in queste ore arriva un’offerta più importante si potrebbe anche cambiare strada. Comunque Paris entrerebbe con quote di minoranza, al momento resterò io al comando della Samb. In futuro cambierà la ripartizione delle quote? Ancora dobbiamo firmare questo accordo, inutile ora pensare troppo in là col tempo”.