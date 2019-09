Dalle colonne del Corriere Adriatico, è intervenuto il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli, che ha fatto in sostanza il punto sull'estate rossoblù, in chiave mercato. Partendo dalla scelta dell'allenatore fino poi ad arrivare a quella dei giocatori: "Montero è venuto da noi con umiltà ed è molto serio. Sa benissimo, perché non è l’ultimo arrivato, che a San Benedetto si gioca molto del suo futuro. La Samb può essere per lui il classico trampolino di lancio. Sono sempre più convinto di aver fatto la scelta giusta. Mercato? Era ora che finisse, così non ci saranno più le voci, ma sono soddisfatto del lavoro effettuato da Fusco che ha allestito un bell’organico. Manca un portiere? Per me no, perché possiamo andare avanti con quelli che abbiamo, compreso il giovanissimo Lorenzo Fusco che può fare da terzo portiere, dietro a Santurro e a Raccichini. Spero che a gennaio non occorra nulla perché sarebbe l’ulteriore dimostrazione che abbiamo lavorato bene nel corso del mercato estivo".