© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Messaggero, interviene il presidente del Teramo Luciano Campitelli, che per prima cosa parla della situazione legata al futuro AD Di Matteo, per il quale la Lega Pro ha convocato il Comitato Etico:

"Sono molto dispiaciuto ed amareggiato. Io come persona ma parlo anche a nome dell'intera Teramo Calcio siamo assolutamente distanti da ogni forma di associazione di stampo mafioso".

Nota poi anche sul mercato: "Non prenderemo tanto per fare qualcosa. Abbiamo un tecnico che conosce il calcio, una sorta di allenatore-manager. Con Costantino e l'arrivo di Sparacello saremmo stati al completo con Costantino invece poi è andata come tutti sappiamo quindi ci stiamo muovendo per un altro centravanti di spessore".