Pres, Ternana: "Non vinciamo una coppa dal 1938 e volete che accada nel 2020?"

Attraverso il suo account ufficiale su Instagram Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, è tornato a parlare della finale di Coppa Italia di Serie C che attende la sua squadra domani contro la Juventus Under23: "Ho letto che non vinciamo una coppa dal 1938 e questa cosa mi è rimasta molto impressa. Se non succede dal 1938 volete che questo succeda nel 2020? (scherza, ndr) Aspetto i playoff. Lì mi piacerebbe vederla, la finale. Vorrei arrivarci. Ora sono preoccupato per questa partita, comunque vada. Se va male ci cade addosso la depressione, allora addio playoff. Ma se dovesse andare bene, allora ci prenderebbe l'entusiasmo".