© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Dopo il successo contro l'Albissola, il tecnico della Pro Patria Ivan Javorcic ha commentato: "Si è dimostrata una partita non semplice, ha presentato delle problematiche in campo. Siamo stati bravi a iniziare con un certo ritmo e passare subito in vantaggio, potendola gestire in una certa maniera. Abbiamo iniziato forte anche il secondo tempo, non siamo riusciti a segnare subito e c'è stata una giusta sofferenza, perché l'Albissola è una buona squadra, poi siamo riusciti a chiuderla. Oggi siamo stati vincenti, abbiamo giocato senza degli elementi che hanno fatto 18 gol fin qui. Abbiamo segnato e non abbiamo subito, sono stati raggiunti gli obiettivi della gara, la squadra si è meritata la vittoria".