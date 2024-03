Ufficiale Venezia, è definitivo addio con l'ex Javorcic. Ha risolto il contratto

Come già era stato riportato questa mattina, mister Ivan Javorcic approderà alla Lazio in qualità di vice del tecnico Igor Tudor; e ora arrivano ulteriori conferme in merito, considerando che il tecnico croato ha risolto il contratto che lo legava al Venezia fino al giugno del prossimo anno. A comunicarlo ufficialmente, il club lagunare, che mediante una nota ufficiale ha voluto anche ringraziare il mister che è stato sulla panchina arancioneroverde dall'estate del 2022 fino al 31 ottobre del medesimo anno, quando fu esonerato con la squadra terzultima (9 punti dopo 11 giornate).

Ecco il comunicato:

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Ivan Javorcic.

Giunto in laguna nell'estate del 2022, Javorcic si è seduto sulla panchina della Prima Squadra in 12 occasioni ottenendo 2 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Il club desidera ringraziare il tecnico per la serietà e la professionalità dimostrate".