© foto di TuttoLegaPro.com

Secondo quanto riportato da Sportpiacenza, il Pro Piacenza è a Cuneo per disputare la partita in programma oggi alle 14,30 contro i biancorossi. Ma non è sciolto il dubbio se si giochi o meno, dato che i rossoneri sono partiti senza lo staff tecnico. Il club sostiene che si possa fare, le Noif non lo consentirebbero e tutto sarà nelle mani dell’arbitro e del delegato di Lega che saranno a Cuneo.