Pro Vercelli, anche il Monza sulle tracce del jolly Germano

Umberto Germano, jolly classe ’92, ha una nuova pretendente. Come riportato dal Corriere dell’Umbria, non ci sono solo la Ternana e la neopromossa in Serie B come la Juve Stabia, anche il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani ha messo nel mirino il giocatore della Pro Vercelli. Nell’ultima annata il giocatore ha totalizzato 26 partite e 2 reti.