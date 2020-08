Pro Vercelli, Casella: "Dobbiamo coinvolgere tutta la città per riempire lo stadio"

Una nuova Pro Vercelli, una Pro Vercelli che vuol ripartire anche dal legame con la città. Come ha testimoniato, in conferenza stampa, il neo Ds Alex Casella: "A Vercelli, per quel poco che posso dirvi io, la cosa che respiro è una grande attaccamento alla squadra di calcio, e quindi sarebbe un grosso errore non coinvolgere chiunque per riempire questo stadio, che è uno dei più belli che ci sia in Italia, è una bomboniera. Le poche volte che l'ho visto pieno in questo ultimo anno e mezzo fa venire la pelle d'oca".