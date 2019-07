© foto di Federico De Luca

Alberto Gilardino, nuovo allenatore della Pro Vercelli, ha così parlato a Sky Sport: "Già all'ultimo anno di Spezia avevo avuto la possibilità di prendere il patentino e poi di cominciare ad ottobre subito ad allenare. La fortuna è stata l'assenza di stacco da calciatore ad allenatore. Ho grande voglia e non vedo l'ora di cominciare. In questi due giorni valuteremo una ventina di ragazzi, poi dalla prossima settimana cominceremo il ritiro vero e proprio. Ci fu anche una possibilità di tornare a Parma in B, ma avevo ancora voglia di segnare in A. Visto che siamo molto giovani serve inculcare la cultura del lavoro, prima ancora dell'organizzazione tattica, soprattutto quella difensiva".