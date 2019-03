Pro Vercelli, Grieco: "Fare calcoli adesso non ha senso"

Fonte: TuttoC.com

Contento della prestazione odierna Vito Grieco, mister della Pro Vercelli, che ha schiantato per 4-0 l'Arzachena al Silvio Piola. Ecco le sue parole, così come riportato dal portale locale magicapro.it: "Sono stati bravi, loro venivano da un gran momento e noi no. Oggi chiudiamo un ciclo di buone prestazione in cui non erano arrivati i risultati sperati. Siamo stati bravi a chiudere la partita e a non tenerla in bilico. Sull’1-0 potevamo raddoppiare prima, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Oggi era il primo caldo e non è mai facile, ma abbiamo gestito bene la palla. ll fatto che Morra e Comi abbiano segnato è molto positivo, così come il ritorno al gol di Leo Gatto. Sono contento anche di non aver subito gol, peccato dover subito tornare in campo per preparare la partita con la Virtus Entella. Sarà una grande partita, ma come dico sempre le prepariamo tutte allo stesso modo. Godiamoci la vittoria e da domani mattina prepareremo la sfida di martedì sera. Io sono felicissimo che le mie parole siano state interpretate nella maniera giusta da Comi, da adesso abbiamo una risorsa in più. Ogni tanto mi arrabbio se qualcuno non dà il 110%. Oggi era difficile e siamo stati bravi. Guardare la differenza in classifica con la Virtus Entella non ha senso, mancano tante partite e fare calcoli non ha senso. Affrontiamo la capolista, una squadra forte: mi ricordo bene la gara di andata. Martedì sera finalmente capiremo a quanto abbiamo girato a fine del girone di andata…" ha concluso Grieco.