© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non c'è solo l'Avellino sulle tracce di Massimo Varini, attuale ds della Pro Vercelli. Secondo quanto riportato da TuttoB.com sull'uomo mercato del club piemontese ci sarebbero anche le mire del Carpi, per il rilancio del progetto tecnico dopo la retrocessione in Serie C.