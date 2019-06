Pro Vercelli, Varini: "Il mio futuro è legato a quello di Secondo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ai microfono di Sportitalia ha parlato del proprio futuro spiegando che è legato a doppio filo con quello del patron Secondo: “Il mio contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma il mio futuro dipenderà da quello che succederà a livello societario. Se il presidente Secondo dovesse riuscire a vendere la società la mia esperienza finirebbe e sarei sul mercato, altrimenti resterò in sella assieme a lui. - continua Varini come riporta Magicapro.it - In questo caso gli obiettivi della Pro Vercelli cambierebbero, dovremo costruire una squadra di calciatori giovani e molto giovani, ma non è una cosa che mi spaventa. Devo molto a Massimo Secondo, e lui sa che se dovesse aver bisogno può contare ciecamente su di me. Abbiamo un rapporto di stima reciproco”.