Pro Vercelli, Varini: "Se rinviamo ancora ci toccherà giocare a ottobre"

Il direttore sportivo della Pro Vercelli, Massimo Varini, è stato intervistato da TuttoC.com: "Se rinviamo poi ci toccherà giocare a ottobre. Non vedo perché non si possa giocare a porte chiuse. Se vogliamo finire il campionato dobbiamo fare per forza andare avanti così. Il problema è serio, lo dicono gli scienziati. Ed è giusto seguire le loro raccomandazioni. Essendo un problema di salute pubblica non c'è neanche da discutere perché poi non è detto che tra un mese si possa risolvere la situazione. Gli incassi sono una piccola percentuale su costi di tutta la stagione. Poi magari la Lega Pro si inventerà qualcosa. Al di là del Bari e della Reggina che fanno 20mila persone allo stadio e di qualche altra grossa realtà, la maggior parte dei club in C hanno tra i 500 e i 1500 spettatori a partita".