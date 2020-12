Ravenna, Brunelli conferma Colucci: "Non serio prendere in considerazione delle alternative"

Il presidente del Ravenna Alessandro Brunelli ha ribadito la fiducia al tecnico Leonardo Colucci nonostante il momento difficile della squadra giallorossa: “Nonostante la sconfitta la squadra mi è piaciuta, abbiamo, fatto un’ottima partita e se non avessimo sbagliato un rigore le sorti della gara sarebbero potute cambiare. Colucci sarà il nostro allenatore, non è serio al momento neppure prendere in considerazione alternative. - continua Brunelli al Resto del Carlino - Siamo noi i primi ad essere contrariati e lavoriamo duramente per invertire la rotta. Abbiamo già vissuto momenti come questo, ci si può risollevare e non siamo sfiduciati".