Ravenna, l’ASL Emilia Romagna impone al gruppo squadra dieci giorni di quarantena

Nella giornata di sabato, il Ravenna aveva reso nota la positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra, asintomatico ma immediatamente posto in isolamento fiduciario come previsto dalle vigenti disposizioni delle autorità sanitarie.

Quest'oggi, sempre la società romagnola, fa sapere che, a seguito della vicenda, "l’ASL Emilia Romagna ha imposto al gruppo squadra un periodo di quarantena nel rispetto dell’attuale normativa in merito di limitazione del contagio.

La squadra resterà pertanto presso una struttura fiduciaria approvata dall’ASL per un periodo di dieci giorni.

Nel frattempo sono arrivati gli esiti dei tamponi e dei test sierologici svolti nella giornata di ieri da tutto il gruppo squadra, che sono risultati negativi".