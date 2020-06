Ravenna, Mokulu: "Avellino è sempre nel mio cuore, sarebbe un piacere tornare"

L'attaccante del Ravenna Benjamin Mokulu è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare della sua avventura con la maglia dell'Avellino. Queste le dichiarazioni, riportate da TuttoAvellino, dell'attaccante. "L'Avellino lo seguo sempre, è il mio punto di riferimento in Italia. Mi è rimasto nel cuore, sono fiero di aver indossato la maglia biancoverde. Andai via perché con Novellino non ci siamo mai capiti, non rientravo nei suoi piani e quindi sono andato alla Cremonese, dove mi sono infortunato a un piede dopo pochi giorni. Sembrava che la mia carriera fosse finita, invece sono stato bravo a rialzarmi. Il momento più brutto è stato l'addio definitivo nell'estate del 2018. Ero tornato dal prestito, mi allenavo in ritiro con mister Marcolini. Ma l'Avellino non si iscrisse al campionato. Piangemmo tutti quel giorno, quando lasciammo il Partenio. Quell'Avellino era il più forte in cui ho giocato, ci saremmo tolti delle belle soddisfazioni. Tornare? Sarebbe un piacere, Avellino è casa mia".