Ravenna, Sabbadini verso la permanenza. Nonostante le lusinghe di altri club

Il futuro del Ravenna sarà ancora con il duo Luciano Foschi-Matteo Sabbadini al comando. Se per il tecnico la conferma era pressoché scontata visto un contratto in scadenza nel 2021, per il direttore sportivo si sta lavorando al prolungamento del contratto che allontanerebbe così le lusinghe di altri club per l'uomo mercato. Lo riferisce il Corriere dello Sport.