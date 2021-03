Ravenna, il ds Sabbadini blinda Colucci: "Saprà trovare la soluzione per conquistare la salvezza"

vedi letture

Nonostante il penultimo posto in classifica nel Girone B di Serie C e le dodici gare senza vittorie il tecnico del Ravenna Leonardo Colucci resta saldo al comando della squadra. A blindarlo è stato ieri sera nel dopo gara il direttore sportivo romagnolo Matteo Sabbadini: “Abbiamo fatto poco e non ci aspettavamo di fare così poso, si tratta di un passo indietro, forse anche due. La partita era importante, venivamo da un mese di prestazioni positive in cui ci era mancata solo la vittoria, ma in questa gara abbiamo fatto male sotto ogni punto di vista. Poteva essere la svolta stagionale e invece abbiamo sbagliato prestazione e ci dispiace aver perso questa opportunità. - continua Sabbadini - L’allenatore non è assolutamente in discussione, ha la nostra piena fiducia perché ha fatto crescere la squadra e perché sappiamo come lavora. Anche questa volta saprà trovare una soluzione per rimettere il gruppo su una strada positiva e per condurci alla fine al traguardo della salvezza”.