Razzismo e ironia sull'alluvione: brutta pagina di Alessandria-Livorno. E i club non ci stanno

Un brutto episodio, un'offesa razzista seguita a macabra ironia sull'alluvione che tre anni fa ha colpito Livorno: questo è quello che ieri è accaduto nel match di Serie C tra Alessandria e Livorno.

Una frase immediatamente denunciata dalla truppa labronica, guidata da capitan Matteo Di Gennaro, piovuta nel bel mezzo della gara dagli spalti quasi deserti, e sulla quale ha successivamente fatto luce il club padrone di casa: reo del fattaccio, un giornalista alessandrino, regolarmente accreditato.

Questo il comunicato dei piemontesi:

"In relazione all’inqualificabile espressione udita dagli spettatori di Eleven Sport durante la telecronaca di Alessandria-Livorno, l’Alessandria Calcio comunica che tali parole sono state proferite da un giornalista regolarmente accreditato in tribuna stampa.

La Società condanna fermamente tali parole e tale comportamento e dichiara che adotterà tutte le misure necessarie e opportune nei confronti del responsabile che ha provveduto prontamente a contattare in serata e che si è dichiarato molto dispiaciuto.

La città di Alessandria ha rievocato in questi giorni gli eventi tragici legati all’alluvione che nel novembre del 1994 portò devastazione e lutti in tutta la città. Quel ricordo resta indelebile anche per l’Alessandria Calcio che in quella circostanza vide gravemente alluvionato il suo stadio e le relative strutture. In quella circostanza, la solidarietà di tutta Italia rese possibile superare quei momenti; memore di ciò la società, in occasione dell’evento alluvionale del settembre 2017 che colpì Livorno ha immediatamente manifestato uguale solidarietà nei confronti della città e dei suoi abitanti facendosi anche promotrice di una raccolta fondi.

In occasione della gara con il Livorno del settembre 2017 disputata a Vercelli, l’Alessandria è scesa in campo con una maglia dedicata che ha poi messo all’asta unitamente a un abbonamento al quotidiano “La Stampa” (nostro media partner) e il cui ricavato, € 1500 circa, è stato devoluto al Livorno per attività sul territorio in favore delle famiglie colpite dall’alluvione.

Anche la tifoseria grigia espresse la propria vicinanza e solidarietà ai tanti livornesi presenti sugli spalti in quella serata, promuovendo un’altra raccolta fondi a sostegno delle famiglie colpite da quei tragici eventi".