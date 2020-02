© foto di Uff. Stampa Reggiana

"Non abbiamo ancora fatto niente. Domenica giocheremo a Carpi: la partita che può decidere il campionato": parola di Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, che ha così parlato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Proseguendo poi sul suo percorso: "Voglio migliorarmi costantemente per arrivare in B. Per chi non è stato un calciatore importante serve un aggiornamento, non sono come Thiago Motta che ha avuto subito una panchina di A. Sarri? Siamo amici, ci conosciamo da vent’anni da quando io allenavo il Signa e lui la Sangiovannese in C2. Lo andavo a trovare una volta al mese e parlavamo di tutto".