Reggiana, Kargbo: "Qui grazie a Tosi. Kallon idolo e fonte d'ispirazione"

Il neo attaccante della Reggiana Augustus Kargbo ha parlato dalle colonne del Resto del Carlino del suo arrivo in granata e rivelato di ispirarsi al connazionale Mohamed Kallon che in Italia ha vestito maglie importanti come quella dell’Inter, del Genoa e della Reggina: “Il direttore Tosi ha giocato un ruolo importantissimo per farmi arrivare qui. Sapevo che mi voleva e che mi aveva già cercato da un po' di tempo, anche quando era l' anno scorso a Modena. Poi ho la fortuna che la mia famiglia adottiva abita a Cento quindi si può dire che avevo un' idea abbastanza precisa di che situazione avrei trovato arrivando qui. - continua l’ex Crotone – Per me, e per tutti coloro che giocano a calcio in Sierra Leone, Kallon è un idolo, un punto di riferimento. Del resto è il calciatore più famoso nella storia del nostro paese. La Sierra Leone? Dopo la guerra è un posto molto tranquillo, si vive abbastanza bene. Soprattutto è un paese ricco, in senso quasi letterale viste le miniere di oro, diamanti e pietre preziose.La mia famiglia d' origine vive ancora là. Sento spesso mio fratello e so che mi seguono con grande vicinanza. A loro interessa che stia bene e che il mio sogno qui in Italia prosegua e che io sia felice”.