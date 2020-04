Reggiana, Lunetta: "Penso che la stagione sia finita. Tanti club non possono sostenere certi costi"

vedi letture

L'attaccante della Reggiana Gabriel Lunetta ha parlato ai microfoni di Tuttoreggiana della situazione che sta vivendo a causa del Coronavirus tornando anche sulla positività del compagno di squadra Favalli: “Anche se vivo a Milano ho deciso di restare a Reggio per il bene mio e della mia famiglia. Qualche caro è stato colpito, ma per fortuna è andato tutto per il meglio. Favalli? Ricordo ancora quel momento e quando arrivò il messaggio del team manager. All'inizio non capimmo bene cosa fosse successo, poi la situazione divenne chiara e ora per fortuna Alessandro sta bene. - continua Lunetta parlando poi della possibile ripresa del campionato - In tutta onestà penso che la stagione in Serie C sia finita. Non tanto per il discorso sanitario quanto per quello economico. Tanti club hanno espresso la volontà di non riprendere e non avrebbero neanche le forze per sopperire ad eventuali costi sanitari, necessari per garantire la sicurezza".