Dopo l’esonero di Cevoli la Reggina è alla caccia di un nuovo allenatore per risollevarsi e puntare alla promozione in Serie B. Quasi tramontata la pista che portava a Carmine Gautieri, la società calabrese sta pensando ad altri due profili: Serse Cosmi e Massimo Drago. Lo riporta Reggionelpallone.it spiegando che il primo sarebbe molto tentato a un approdo nella piazza reggina nonostante la poca esperienza nel campionato di Serie C.