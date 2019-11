© foto di Andrea Rosito

Il centrocampista offensivo della Reggina Nicola Bellomo intervistato dall’edizione di Sicilia e Calabria della Gazzetta dello Sport ha parlato di presente e futuro spiegando di essere pronto a rinnovare il suo rapporto coi calabresi: “Io non ho mai detto di volere andare via e il mister il d.s. Taibi non hanno mai avuto intenzione di lasciarmi andare. Ho avuto la fiducia di tutti e con il lavoro e le prestazioni abbiamo smentito tutti. Ora stiamo lavorando al rinnovo, da parte mia c'è tutta la volontà di rimanere però prima di tutto dobbiamo pensare al campionato. L'accordo per il contratto lo troveremo".