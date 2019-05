Reggina, Bellomo: "Voglio rispettare il contratto. Felice di rimanere"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

La stagione della Reggina è andata in archivio con l'eliminazione dai playoff. Il centrocampista amaranto Nicola Bellomo è intervenuto a Diretta Studio su Radio Gamma No Stop per commentare l'annata appena terminata: "Sono stati mesi intensi, l'obiettivo erano i playoff e volevamo giocarcela. Abbiamo beccato una squadra che era tra le favorite, c'è un pò di rammarico. A parte gli errori, siamo arrivati alla partita molto stanchi. Nonostante questo abbiamo fatto vedere il nostro valore. Abbiamo fatto errori tutti, non del singolo. Abbiamo reagito e se a fine primo tempo va in gol la mia palla o quella di Strambelli, la partita poteva cambiare. Non cerco alibi, ma fossimo arrivati in una condizione diversa non so come finiva. In tanti hanno stretto i denti, alcuni avevano l'influenza. Con questo Catania non avremmo perso in altre condizioni, lo metto per iscritto. Sono contento di restare a Reggio, sono venuto con molto entusiasmo e voglio restarci. Ho un altro anno di contatto e voglio rispettarlo. Poi dipende tutto dalla società