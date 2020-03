Reggina, Gallo: "Era prevedibile che alcuni club non sarebbero riuscito a pagare gli stipendi"

Luca Gallo, presidente della Reggina, tramite i canali ufficiali del club amaranto ha risposto alle domande poste dai tifosi: "Era prevedibile che molte squadre non sarebbero riuscite a far fronte al pagamento degli stipendi, in primis perché la serie C è un campionato insostenibile e poi ci si è messa di mezzo questa situazione particolare. Noi, già il 12 marzo abbiamo effettuato il pagamento degli stipendi di tutti i dipendenti, dai tesserati a tutti gli altri che lavorano con il club. . Continua Gallo come riporta TuttoReggina.com -Ripresa? Tocca ad altri decidere se continuare a porte chiuse o meno e quando, noi ci atterremo alle direttive. A sansazione dico che i campionati verranno conclusi, nel nostro girone mancano solo otto gare e giocando ogni tre giorni in un mese finirebbe tutto. Il mio auspicio è questo, ad altro non voglio pensare in questo momento”.