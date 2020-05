Reggina, Gallo torna in città. Incontri con Taibi e Toscano per programmare il futuro

Dopo quasi tre mesi di assenza forzata il patron della Reggina Luca Gallo all'inizio della prossima settimana tornerà nella città calabrese per programmare il futuro in attesa di capire se la sua squadra dovrà conquistare la promozione sul campo o già iniziare a pensare alla prossima Serie B. Le novità più attese sono quelle relative al direttore generale, con Andrea Gianni sempre più lontano, e al tecnico Domenico Toscano. L'allenatore parlerà con il patron e il ds Massimo Taibi confrontandosi sul aspetti puramente tecnici, come riporta Tuttoreggina.com, con l'opzione di continuare tutti assieme che appare la più probabile e gradita alle parti in causa. Il patron Gallo inoltre metterà mano anche al settore giovanile dove è in dirittura d'arrivo Antonio Tempestilli, ex Roma.