© foto di Federico Gaetano

Carmine Gautieri è l'idea più accreditata per il post-Cevoli in casa Reggina. Come rivela lo stesso allenatore a TuttoReggina.it, è fissato un incontro con la società calabrese: “In questo momento mi trovo all’Olimpico per assistere a Roma-Milan. Ho avuto contatti telefonici con i dirigenti della Reggina e domani ci incontreremo e ne discuteremo con il presidente”.