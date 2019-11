Reggina, Graziani incorona Corazza: "Ha il mio fiuto del gol"

L’ex centravanti Francesco Graziani attraverso le colonne de La Gazzetta del Sud ha elogiato l’attaccante della Reggina, club allenato nel 1990-91, Simone Corazza: “Per alcuni aspetti siamo diversi fisicamente e nei movimenti, ma abbiamo lo stesso fiuto del gol. Auguro a Simone di arrivare nella massima serie, può farcela, deve solo credere in se stesso. - continua Graziani parlando poi della squadra calabrese - Taibi è riuscito a creare il giusto mix tra giovani ed elementi di esperienza. Sono rimasto impressionato da Rivas. Talentuoso anche Mastour, mi piace Bellomo. Un plauso al direttore sportivo che è riuscito ad ingaggiarlo. Ma non possiamo dimenticare Reginaldo e Denis che per la Lega Pro rappresentano un lusso”.