Reggina, primo gol tra i Prof per Martiniello

Martiniello (maglia bianca)

Prima gioia tra i professionisti per Antonio Martiniello. Dopo un inizio di stagione difficile con la maglia dell'Olbia, l'ex Salernitana ha avuto l'occasione per ripartire da Reggio Calabria e ha contribuito all'importante successo in campo esterno in quel di Cava. Appena entrato in campo, il giovane attaccante ha timbrato il cartellino regalando agli amaranto tre punti fondamentali. Per lui è il gol dell'ex visto che la scorsa annata ha giocato in D tra le fila della Cavese, siglando 19 reti in 31 apparizioni.