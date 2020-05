Reggina, Toscano: "Attendiamo notizie senza poter fare nulla, ma la salute viene prima di tutto"

Domenico Toscano, allenatore della Reggina, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com. Ecco le sue parole: "Qui stiamo attendendo da mesi una notizia, senza poter far nulla. Noi comunque vogliamo coronare il nostro sogno, indipendentemente se ci sarà lo stop definitivo al campionato o se si potrà tornare a giocare. Abbiamo lavorato tanto per questo primo posto, Reggio Calabria e la Reggina se lo meritano. Per un calciatore giocare e regalare emozioni è la cosa più bella. Quest'anno i nostri ragazzi ci stavano riuscendo benissimo, si divertivano e divertivano il pubblico. Ecco perché se potessi scegliere, preferirei scendere in campo ma è normale che la salute viene prima di tutto".