Reginaldo scuote la squadra: "Il Catania non è inferiore a nessuno. Ci rialzeremo presto"

Dopo la sconfitta subita contro il Teramo l’attaccante Reginaldo ha voluto dare una scossa ai compagni in vista delle prossime gare: “Ieri abbiamo avuto un brutto approccio alla gara, dobbiamo scendere sempre in campo dall’inizio con la convinzione che si è vista nella ripresa, solo così potremmo dire la nostra in campionato – continua il brasiliano a Goalsicilia.it - Ci rialzeremo presto, il Catania non è inferiore a nessuno".