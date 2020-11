Renate capolista. Diana: "Si, guardo la classifica! Siamo una sorpresa fino a un certo punto"

"La classifica la guardo, eccome. Se non la guardo adesso...".

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - ed. Bergamo, esordisce così il tecnico del Renate Aimo Diana, che si gode il primato nella classifica del Girone A, con ben 22 punti centrati in 11 partite: "Il Covid sfalsa la classifica, eppure i punti conquistati restano lì a dimostrazione di una serie di prestazioni che sono aumentate di qualità nel corso del campionato. Neppure quando abbiamo vinto 4 gare di fila a inizio torneo abbiamo giocato così bene. Credo che la parola sorpresa affiancata a noi vada bene fino a un certo punto. Poi è giusto anche che si prenda consapevolezza del lavoro che stiamo facendo e che sentir parlare di due sconfitte del Renate debba far parlare, non debba passare con indifferenza. [...] La condizione, l’alimentazione, la cura del riposo. Fa tutto parte del progetto Renate. Il club mette a disposizione ogni mattina il centro sportivo per chi vuole lavorare in maniera specifica oltre alle sedute di gruppo".

In conclusione, una curiosa nota familiare, che riguarda suo figlio Erik, 13 anni e tesserato del Renate: "Giochiamo a fantacalcio insieme, però dice che non mi vorrebbe come allenatore perché sono troppo antipatico (sorride, ndr)".