© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Brutta tegola in casa Renate, con Carmine De Sena che ha praticamente concluso la stagione dopo la rottura del crociato. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il club nerazzurro è già al lavoro, con un occhio particolare al mercato degli svincolati di categoria, per rimpiazzare il giocatore, approdato in Brianza a gennaio: l'obiettivo è quello di trovare una prima punta, o comunque un elemento che vada a completare il reparto avanzato.