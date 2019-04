Rieti, Capuano sicuro: “Scenderemo in campo per vincere”

Fonte: TuttoC.com

In vista della partita casalinga di domani pomeriggio contro il Monopoli ha parlato alla stampa Ezio Capuano, tecnico del Rieti.

“Come si prepara una partita a salvezza acquisita? - ha iniziato Capuano - Con il lavoro! Ci sono ancora 6 punti a disposizione e noi cercheremo di farne quanti più possibile. Abbiamo raggiunto un obbiettivo per una concatenazione di difficoltà che sono arrivate nel tempo che avrebbero abbattuto anche un toro ma non questi ragazzi che non smetterò mai di ringraziarli. Abbiamo fatto la settimana tipo con il doppio il 25 aprile. Abbiamo un vantaggio in più che è la mancanza dell’assillo del risultato a tutti i costi”.

Il Monopoli, sicuramente, vorrà vincere la partita per garantirsi i playoff ma per Capuano questo non deve essere un ostacolo ai suoi ragazzi. ”Affrontiamo una squadra forte che ha un obbiettivo in più - continua il tecnico - ma sicuramente noi vogliamo far bene e fare punti. Poi è l’ultima partita in casa. Giocheremo una partita importante che, senza ombra di dubbio, vogliamo vincere”.

L’allenatore del Rieti domani metterà in campo gli undici ragazzi che secondo lui gli danno più possibilità di vincere la partita anche se ci sarà l’esordio di un giocatore che non è mai sceso in campo. “Ho l’onore di entrare nello spogliatoio e di aver creato una famiglia - prosegue Capuano -. I ragazzi si vogliono bene. Io penso che un allenatore non debba fare regali ma debba mettere la migliore formazione che ritenga adatta per equilibrio e per struttura. I regali vanno fatti sulle giostre. Questi ragazzi non hanno bisogno di regali. Chiunque è andato in campo non si è mai risparmiato. Domani spero di far esordire un ragazzo che non ha mai giocato al momento e che si è sempre allenato al massimo”.

A livello di salute la squadra sta bene. “A livello infortunati - conclude Capuano - abbiamo solo Gualtieri più quelli di lungo corso. Per il resto la squadra sta bene”.