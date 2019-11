© foto di Matteo Ferri

Con la penalizzazione inflitta al Rieti, cambia, ma non eccessivamente, la classifica del Girone C di Serie C. Gli amarantocelesti, per non aver disputato la gara di domenica contro la Reggina, hanno subito la sconfitta a tavolino per 3-0 e il conseguente -1 in graduatoria, che porta a 11 lunghezze la truppa di Caneo: comunque salva dall'ultimo posto, occupato da Bisceglie, Sicula Leonzio e Rende a quota 10.

Ma vediamola nel dettaglio:

Reggina 37

Monopoli 31

Ternana 30

Potenza 30

Bari 29

Catanzaro 24

Teramo 22

Casertana 21

Viterbese 21

Vibonese 20

Catania 20

Virtus Francavilla 19

Cavese 17

Picerno 16

Paganese 16

Avellino 14

Rieti 11

Sicula Leonzio 10

Rende 10

Bisceglie 10