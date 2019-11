© foto di Andrea Rosito

Novità in vista, secondo quanto riferisci tuttoc.com, in casa Rieti. La squadra è in attesa di capire quale sarà l'esito dell'incontro che si dovrebbe svolgere in queste ore tra l'ex patron Riccardo Curci e la nuova proprietà targata ItalDiesel: incontro che potrebbe spingere la squadra, in caso di garanzie, a tornare ad allenarsi a breve, forse già da domani. E non è detto comunque che lo stato di agitazione possa essere revocato in concomitanza, cosa che in ogni caso avverà quasi certamente non prima dell'accreditamento delle mensilità arretrate.

A ogni modo, mister Bruno Caneo domani tornerà in città, in attesa di comunicazioni.