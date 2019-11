© foto di Matteo Ferri

Nella giornata di oggi l’ex patron Riccardo Curci incontrerà nuovamente la proprietà del Rieti per provare a trovare un accordo capace di riportare la normalità in seno alla società. L’imprenditore nei giorni scorsi si è detto pronto a riprendersi la società da chi l’ha acquistata circa un mese fa, anche se questi vorrebbero indietro almeno quanto speso finora. Dietro Curci c’è sempre Tonino De Sarlo pronto a investire sul Rieti una volta annullato l’atto sottoscritto lo scorso 15 ottobre. Intanto la squadra resta in attesa degli stipendi ed è pronta a continuare lo sciopero che potrebbe portare all’esclusione della squadra dal campionato. Se infatti il Rieti non scenderà in campo contro l’Avellino domenica prossima sarà automaticamente esclusa dalla Serie C. Lo riferisce Il Messaggero.