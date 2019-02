© foto di Giuseppe Scialla

Pino Rigoli, ex tecnico di Catania e Sicula Leonzio, a TuttoC.com ha analizzato la lotta per la promozione nel Girone A: "I liguri hanno una rosa che farebbe una buona figura anche in Serie B. Non a caso, nonostante diverse gare da recuperare, si sono già presi la vetta del raggruppamento: per questo credo che vinceranno il campionato a mani basse nonostante il grosso handicap iniziale con i tanti match rinviati e la querelle Serie B. La Pro Vercelli è ancora nei paraggi ma ha qualcosa in meno del team di Chiavari. Mi ha un po' deluso la Carrarese in queste ultime settimane: era partita molto bene, poi è scesa un po' troppo in graduatoria per essere una squadra che vuole vincere il girone. Novara e Alessandria, invece, sono in difficoltà e non me l'aspettavo".