© foto di Angelo Palmas

Il presidente del Rimini Giorgio Grassi, in una lunga intervista al Corriere Romagna ha annunciato l’iscrizione del club alla prossima Serie C e degli obiettivi per la stagione: “Petrone è l'allenatore per la prossima stagione. Per quanto riguarda l'anno che verrà ci sarebbe da affrontare il tema dei contratti. Avere 14 biennali è un problema che interferisce con la costruzione della squadra, non possiamo immaginare di mantenere in rosa calciatori che hanno fatto pochissime presenze. La strategia di quest'anno sarà 10/12 over e 10/12 giovani. - continua Grassi - Il budget sarà identico a quello dell'anno scorso, ma spenderemo sicuramente meglio i soldi”.