Rimini, l’attacco di Grassi: “Le intimidazioni non mi fermaranno”

Spazio allo sfogo del patron del Rimini Giorgio Grassi dopo l’episodio di mercoledì che ha coinvolto un autista del San Camillo sulle pagine del Corriere Romagna. Il patron infatti non molla e va avanti per la sua strada: “Queste intimidazioni non mi fermeranno. - esordisce Grassi – In questa estate torbida a Rimini si cercava un mostro da sbattere in prima pagina, ma non starò lì a farmi crocifiggere. Con Nicastro ho valutato che il brand si internazionalizza. Stadio? Se va avanti così non potremmo giocare col Cesena”.