Rimini, Modou Badjie potrebbe tornare all’Atalanta

Fonte: TuttoC.com

© foto di Angelo Palmas

Modou Badjie, centrocampista interno in forza al Rimini in questa prima parte di stagione, potrebbe rientrare presto all’Atalanta. Il club bergamasco, proprietario del suo cartellino, potrebbe decidere di rigirarlo in prestito in club di terza serie. Per lui 8 presenze e un gol con la maglia romagnola. Lo riporta Tuttosport.